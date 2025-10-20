Gagnez des billets pour le concert de Marco Mengoni à Genève

Participez à notre concours exclusif et tentez de gagner des billets pour le concert de Marco Mengoni à l'Arena de Genève, le mercredi 19 novembre 2025! Ne manquez pas l'occasion de voir l'un des plus grands artistes italiens sur scène pour une soirée inoubliable.

Préparez-vous à une soirée inoubliable! Le 19 novembre 2025, l'Arena de Genève vibrera au son de la voix puissante et unique de Marco Mengoni.

Vainqueur de la 73e édition du Festival de Sanremo et représentant de l'Italie à l'Eurovision, il est l'une des plus grandes stars de la musique italienne. Ses titres, mêlant pop entraînante et ballades émouvantes, ont conquis des millions de cœurs à travers le monde.



Nous offrons:



-10x2 billets debout

-10x2 billets assis

La date limite de participation est fixée au 10 novembre 2025. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.