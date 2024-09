Chaque année, le Cirque Knie parcourt la Suisse avec son chapiteau majestueux et ses artistes exceptionnels. Leur passion les pousse à créer des spectacles remarquables, remplis de nouveautés, d'inédits et d'une touche moderne.



Le plus grand bonheur de ces artistes talentueux est de séduire toutes les générations. Avec plus de 200 ans d'histoire, ils sont fiers d'être le Cirque national suisse Knie, l'une des plus grandes entreprises de spectacle d'Europe. Leur objectif est de divertir et d'émerveiller le public à travers des performances extraordinaires et des numéros époustouflants.



Chaque saison, ces artistes cherchent à innover pour offrir des spectacles uniques et féériques. Ils souhaitent créer une expérience immersive où la magie, l'émotion et l'émerveillement se mélangent. En tant que spectateurs, préparez-vous à être transportés dans un monde fantastique où les acrobaties, les jongleries et les numéros de haute voltige vous laisseront sans voix.

Tentez votre chance et gagnez peut-être deux invitations pour la première représentation à Lausanne le vendredi 27 septembre, en catégorie B.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations