Gagnez un séjour pour deux personnes au Starling Hôtel**** à Lausanne

Redécouvrez Lausanne sous l'angle de la relaxation ultime! Participez à notre concours et tentez de remporter une nuitée pour deux personnes au Starling Hôtel**** à Lausanne, incluant séjour en chambre supérieure, brunch et soin pour deux dans leur nouvel espace wellness Cocoon by flyspa, dédié au bien-être et à la relaxation.

La date limite de participation est fixée au 25 août 2024. Le gagnant sera ensuite désigné par tirage au sort et informé. En cliquant sur «Participer au concours», vous acceptez les conditions de participation à ce jeu concours et les dispositions relatives à la protection des données de Blick.