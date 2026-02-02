Depuis 30 ans déjà, Art on Ice réunit la musique live et le patinage artistique en une performance harmonieuse. Gagnez deux billets pour la représentation du 3 mars à la BCF Arena à Fribourg.

Art on Ice fête son 30e anniversaire avec un feu d’artifice musical et des patineuses et patineurs artistiques de haut niveau. Il y aura sur scène un «best of» suisse avec Noah Veraguth, Stress et Stefanie Heinzmann, tous les trois plébiscités par le public, ainsi que les deux artistes britanniques d’exception James Bay et Jess Glynne.

Cette année encore, une affiche prestigieuse réunissant l’élite mondiale du patinage artistique promet un spectacle sur glace passionnant. Seront notamment présents les Suisses Kimmy Repond (médaille de bronze aux Championnats d’Europe 2023) et Lukas Britschgi (champion d’Europe 2025), le double champion du monde Ilia Malinin, les multiples médaillés Madison Chock et Evan Bates ainsi que les champions du monde en couple Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps.

Nous tirons au sort 20 lots de deux billets pour le spectacle Art on Ice du 3 mars à la BCF Arena de Fribourg. Avec un peu de chance, vous pourrez admirer, avec la personne de votre choix, cette performance spectaculaire et émouvante sur la glace, accompagnée de numéros inoubliables en direct.

La date limite de participation est fixée au 15 février 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.