Les épistes suisses brillent en Coupe du monde

L'équipe de Suisse masculine a fêté un succès de prestige en Coupe du monde à l'épée dimanche.

ATS Agence télégraphique suisse

Alexis Bayard, Ian Hauri, Jonathan Fuhrimann et Lucas Malcotti ont remporté l'étape de Vancouver grâce à une victoire 43-42 face à la France en finale.

Les épéistes suisses confirment ainsi de manière éclatante la 2e place obtenue dans le tournoi de Saint-Maur-des-Fossés en mai dernier. A Vancouver, ils ont battu successivement l'Australie, l'Espagne, Hong Kong, Taiwan et donc la France.

Mené 29-30 dans une finale haletante, le quatuor helvétique a renversé la vapeur grâce à Alexis Bayard qui a permis à son équipe de mener 34-33 avant l'ultime relais. Ian Hauri a conservé jusqu'au bout cet avantage.