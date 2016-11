Belinda Bencic :  «Brenne auf das neue Jahr»

SonntagsBlick: Belinda Bencic, welches Fazit ziehen Sie nach diesem Jahr?

Belinda Bencic: Ich hatte viele Verletzungen, die mich zurückgeworfen haben, ich kam nie richtig rein und mir hat dann auch die Spielpraxis gefehlt. Es war wie ein Rattenschwanz. Nach der einen Verletzung kam die nächste. Aber ich glaube immer noch daran, dass ich vorne mitspielen kann, wenn ich nicht verletzt bin und gut trainiere.

Gab es Momente, in denen Sie richtig frustriert waren, dass der Körper nicht so mitgemacht hat, wie Sie es gerne gehabt hätten?

Ja, das war den ganzen Sommer so. Es war wirklich nicht einfach, als ich verletzt war. Du weisst nicht, ob es gut wird oder nicht und wie lange es dauert. Und wenn du trotzdem spielst, hast du Angst, dass es wieder kommt. Das war schon eine mega harte Zeit. Ich habe immer gedacht, jetzt geht es aufwärts. Und dann kam die nächste Verletzung. Da habe ich mich schon gefragt: Wann hört es endlich auf?

Haben Sie das Gefühl, dass Sie zu viel, zu wenig oder falsch trainiert haben?

Nein, das denke ich nicht. Ende der letzten Saison habe ich schon viel gespielt. Aber das war, weil ich besser gespielt habe als erwartet und darum mehr Einsätze hatte. Es wurde dann fast zu viel, und wir hatten damals nur einen Konditionstrainer und einen Hittingpartner dabei, aber keinen Physiotherapeuten. Seit Sommer habe ich nun wieder einen eigenen Physiotherapeuten bei mir. Seither geht es aufwärts.

Welche Rolle haben Ihre Familie und Ihre Freunde gespielt, als es nicht so gut gelaufen ist?

Wir sind alle positiv geblieben. Es bringt nichts, wenn alle Panik schieben. Ich war diejenige, die sich am meisten Druck gemacht hat und traurig war. Meine Familie und Freunde haben mir aber unglaublich dabei geholfen, mich auf positive Gedanken zu bringen.

Wie sind Sie persönlich damit umgegangen?

Du hast keine andere Wahl, als weiterzumachen und dich durchzukämpfen. Im Leben läuft nicht immer alles rund – natürlich bist du traurig und alles ist Scheisse. Aber du musst weiterarbeiten, kämpfen und daran glauben, dass es wieder besser wird.

Gibts auch positive Aspekte?

Ich bin froh, dass diese harte Zeit jetzt hinter mir liegt und dass ich diese Erfahrung nun habe und weiss, wie ich da rauskomme. Viele Spieler haben das erst später. Andere erleben das schon als Junioren, wo ich nie gross Probleme hatte mit Verletzungen.

Haben Sie es auch genossen, mehr Zeit als üblich zu Hause zu verbringen?

Es war schon schön. Aber nach anderthalb Wochen hat es keinen Spass mehr gemacht, dann wollte ich wieder an die Turniere. Aber das Negative ist auch positiv. Vielleicht musste es so kommen. Ich weiss jetzt, dass ich mehr Lust auf die Reisen habe. Dass ich auch Lust habe, diese Turniere wieder zu spielen.

Wann hatten Sie das Gefühl, dass es wieder aufwärts geht?

Als ich bei den US Open die dritte Runde erreicht habe, obwohl ich zuvor nicht viel spielte. Wichtig war vor allem aber auch, dass ich keine Schmerzen hatte. Auch in Asien habe ich gut gespielt, aber weil ich nicht mehr gesetzt bin, sind meine Gegnerinnen in den Startrunden wieder stärker.

Gab es auch Höhepunkte in diesem Jahr 2016?

Sicher, als ich es in St. Petersburg in die Top Ten geschafft habe. Das war ein unglaublicher Moment. Ein Traum, der wahr geworden ist, weil sich die ganze Arbeit ausgezahlt hat. Auch wenn es nur für eine kurze Zeit war, macht mich das sehr stolz. Es gibt mir auch den Glauben, dass es kein Zufall war, dass ich dorthin gekommen bin und dass ich wieder dorthin kommen kann.

Verspüren Sie mehr Lust auf Tennis, weil Sie nicht so oft gespielt haben?

Ja, auf jeden Fall. Aber das habe ich eigentlich immer, dass ich auf das neue Jahr brenne. Natürlich war es nicht so anstrengend, weil ich oft verletzt war. Aber ich habe ja nicht Ferien gemacht, sondern an meiner Fitness gearbeitet und Physiotherapie gemacht, das ist auch anstrengend. Trotzdem sind Pausen wichtig. Für Körper und Geist ist es gut, nach der Saison ein paar Tage frei zu haben.

