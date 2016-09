Ex-Ski-Star Dani Albrecht wird Papa

Ihre Liebe wird im Winter 2009 brutal auf die Probe gestellt. Daniel Albrecht stürzt im Training zur Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel beim Zielsprung brutal. Er erleidet ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seine Herzdame Kerstin macht im Innsbrucker Universitäts Spital die schwersten Wochen ihres Lebens durch.

21 Tage zittert die Fiescher Lehrertochter um die Liebe ihres Lebens. Dann wacht Dani Albrecht aus dem künstlichen Koma auf. Grosse Erleichterung bei allen, aber es ist erst der Anfang eines langen, beschwerlichen, steinigen Wegs zurück in ein normales Leben.

Zu Beginn der Reha muss Kerstin miterleben, wie ihr Dani wie ein Kleinkind die einfachsten Dinge durcheinander bringt. Beispielsweise verwechselt er ein Stück Fleisch mit einer Automarke und eine Therapeutin mit seiner Freundin.

Aber nicht zuletzt dank der Engelsgeduld der starken Kerstin meistert der Kombi-Weltmeister von 2007 schliesslich den Weg.

Und jetzt diese wundervolle Nachricht, die keinen unberührt lässt: «Ich werde im November Vater.» Albrecht strahlt. «Kerstin und ich bekommen ein Mädchen.» Nach der Hochzeit vor vier Jahren wird das Glück der beiden also bald vollkommen sein.

Die Kleine wird in einem nigelnagelneuen Holzhaus am Fiescher Dorfrand aufwachsen, das ab Januar bezugsbereit ist. Ein ganz spezielles Heim: Dani hat gemeinsam mit Holzbauer Stephan Küng in einem Wald in Münster (Obergoms) die Bäume ausgesucht. Diese wurden aber erst bei der passenden Konstellation des Mondes gefällt.

Albrecht schwärmt: «Insgesamt werden für unser Haus 450 Kubikmeter Holz verarbeiten. Und das Holz für die Wände, Decken und Böden wird nicht verleimt, sondern verdübelt. Unser Kind wird also in einer total natürlichen Umgebung gross werden.»

Dani hat kürzlich erfolgreich die Ausbildung zum Mental-Trainer bestanden. Er dürfte also auch für die unruhigsten Baby-Nächte optimal gewappnet sein. «Ich freue mich wahnsinnig auf die Kleine. Und wenn ich trotzdem einmal an den Anschlag kommen sollte, kann ich ja meinen alten Ski-Kumpel Marc Berthod anrufen.»

Berthod hat als Vater von Zwillings-Buben wertvolle Erfahrung und Zeit für gute Tipps: Vor einer Woche gab er seinen Rücktritt vom Skisport bekannt.