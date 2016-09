Ex-Boss des FC Basels René C. Jäggi mit schweren Schusswunden gefunden

Gestern Morgen um 9 Uhr startet die Staatsanschwaltschaft des Kantons Basel-Stadt einen Zeugenaufruf. Sie schreibt: «Am 01.09.2016, kurz nach 06.00 Uhr, wurde in der Gellertstrasse, im Park des Bethesda Spitals, ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass Angestellte des Spitals einen Unbekannten vorfanden, welcher auf einem Stuhl im Park, in der Nähe der Villa Burckhardt, sass. Er wies eine schwere Schussverletzung auf. Kurze Zeit später waren die Polizei und die Sanität der Rettung Basel-Stadt vor Ort. Anschliessend wurde der Schwerverletzte in die Notfallstation eingewiesen.»

Und weiter: «Unter welchen Umständen der Mann verletzt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Suizidversuch kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.»

Nach BLICK-Informationen handelt es sich beim Schwerverletzten um René C. Jäggi (66). Um den legendären Präsidenten des FC Basel, der dem Klub 1996 bis 2002 vorstand und wieder zu lange ersehnten Meister-Titeln und in die Champions League führte. Danach übernahm Jäggi den Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern.

Nun das Drama um den Macher. Schon gestern Abend präzisiert die Staatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei «keine Hinweise auf Dritteinwirkung bzw. einen Unfall» zutage brachten.