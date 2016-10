Krawalle und Verhaftungen: FCZ-Chaoten sorgen in Italien für Ärger!

Le Mont. Wohlen. Chiasso. Die Challenge-League-Provinz ist für den FC Zürich Alltag geworden. So wenig prickelnd die Duelle für die Mannschaft sind, so langweilig scheint die Provinz für die eingefleischten FCZ-Fans zu sein.

So langweilig, dass die FCZ-Chaoten jetzt schon ins Ausland reisen, um für Ärger zu sorgen!

So geschehen am letzten Wochenende. 30 Chaoten reisten von Zürich in den Süden ans Serie-B-Derby zwischen Pro Vercelli und Novara. Warum nach Italien? Warum an ein Serie-B-Spiel? Warum dieses Derby? Der naheliegendste Grund: Bei Novara sind mit Goalie David da Costa und Verteidiger Philippe Koch zwei Ur-FCZler im Dienst.

Die Chaoten hatten laut Polizei zwar alle eine Eintrittskarte für das Spiel. Zuvor versammelten sie sich allerdings in einer Bar in der Innenstadt, wo sie laut italienischen Medien die Konfrontation mit den Fans von Vercelli suchten. Die alarmierte Polizei musste einschreiten und Schlimmeres verhindern.

FCB-Fans sollen bei der Rache helfen

Die 30 Chaoten, die laut Polizei mehrheitlich türkischen, albanischen und italienischen Migrationshintergrund hatten, wurden alle angehalten und kontrolliert. Als zwei von ihnen (29 und 21 Jahre alt) Widerstand leisteten, wurden sie verhaftet und angezeigt. Der Rest der Chaoten-Truppe wurde aus Sicherheitsgründen umgehend zurück in die Schweiz geschickt, wo sich die Behörden jetzt mit ihnen beschäftigen. Ihnen droht ein internationales Rayonverbot bei Sportveranstaltungen.

Das Problem: Die Ärger-Auslandsreise der FCZ-Chaoten ruft jetzt auch ihre Erzrivalen aus Basel auf den Plan, die sich im Liga-Alltag nicht mehr mit den verhassten Zürchern duellieren können. So ist aus Italien zu vernehmen, dass sich für das nächste Derby zwischen Novara und Pro Vercelli FCB-Chaoten angekündigt haben sollen. Sie wollen mit den Vercelli-Fans zusammenzuspannen und sich für die Attacke der Zürcher am Wochenende rächen.

Es könnte also bald wieder Krawalle zwischen FCZ- und FCB-Chaoten geben. In Italien. In der Serie B.