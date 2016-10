Challenge League: Emmanuel (14) ist der einsamste Fan der Schweiz

Noch 90 Minuten bis zum Anpfiff der Challenge-League-Partie FC Zürich gegen den FC Le Mont. Die letzten Sonnenstrahlen dringen ins weite Rund. Und im Gästesektor klebt Emmanuel Masmejan seelenruhig seine Fahnen zusammen, hängt Transparente auf. Die Pauke steht schon. «Es scheint, dass ich heute wieder der einzige Fan bin», sagt Emmanuel.

Weit und breit ist kein anderen Fan des Provinzclubs in Sicht. «In Le Mont fehlt der Fussball-Geist», erklärt der Sekundarschüler ein bisschen wehmütig. Und schaut dabei auf die prallvolle Südkurve.

Am 14. Februar 2014 gründet er mit zwei Freunden einen Fan-Club. Seither fährt er an jedes Spiel des FC Le Mont-sur-Lausanne, «wenn ich nicht mit meinen Eltern in die Ferien muss», wie er selbst sagt. Ob im Heimstadion in Baulmes, in Chiasso oder eben im Letzigrund – Emmanuel ist dabei.

Angereist ist Emmanuel nicht etwa mit dem Zug, sondern im Mannschafts-Bus. Der Verein hatte für das Spiel gegen den grossen FCZ einen Fan-Car organisiert, aufgrund mangelnder Nachfrage wurde dieser aber gestrichen.

Das Spiel beginnt. Emmanuel schwenkt seine grosse Fahne, hämmert auf der Pauke. Und singt, als gäbe es kein Morgen. «Nous sommes Le Mont. Et nous allons gagner!» Seine Mannschaft enttäuscht ihren jungen Fan nicht, geht in der 25. Minute in Führung. Emmanuel schmeisst selbst gerissene Papierschnitzel in die Luft, ballt die Fäuste. Und singt weiter.

Kurz darauf betritt eine Angestellte des FCZ den Sektor, will Emmanuel etwas zu trinken offerieren. «Nicht jetzt», antwortet Emmanuel, «ich muss singen!».

In der Pause greift er dann gerne auf das Angebot zurück, geht zum Wurststand, der heute nur seinetwegen offen ist. «Das habe ich noch nie erlebt», sagt die Frau hinter der Theke. Einen Burger und einen Eistee später, geht es weiter mit Halbzeit zwei: «Alleeeeez Le Mont!»

Zürich schiesst den Ausgleich. Emmanuel pusht sein Team weiter nach vorne. Ohne Unterbruch. Und mit mittlerweile stark strapazierter Stimme.

Le Mont rettet das Remis gegen den Tabellenführer über die Zeit. Emmanuel strahlt, läuft zum Gitter hinunter und feiert mit den Spielern. «Dieser Junge ist unglaublich, der Punkt ist für ihn», schwärmt Le-Mont-Stürmer Patrick Bengondo nach dem Spiel. Währenddessen rollt Emmanuel seine Fahnen zusammen. Nächste Woche geht's nach Wohlen.