Brasilien-Rennen 2003 Seifenwasser war Schuld an legendärem Chaos-GP

Der 700. Formel-1-GP im Jahr 2003 in Brasilien ging als verrückte Regenschlacht in die Geschichte ein – inklusive Renn-Abbruch. Jetzt ist klar, weshalb gleich sechs Boliden in einer Kurve ausrutschten.