Entscheidung im Penalty-Krimi Der Meister stoppt die ZSC-Siegesserie!

Das Spiel:

Ausgerechnet als die ZSC Lions erstmals Druck machen, fällt der erste Treffer: Für Bern. Simon Moser luchst Christian Marti die Scheibe ab und Mark Arcobello vollendet. Das Spiel bleibt von A bis Z umkämpft und ist auf gutem Niveau. Was im Duell fehlt, sind allerdings die Emotionen. Nur während 24 Sekunden wischen die Teams die Disziplin kurz zur Seite. Erst gleicht Fabrice Herzog mit einem schönen Schuss aus. Dann trifft SCB-Stürmer Simon Bodenmann postwendend den Pfosten – die Lions kontern und Robert Nilsson bringt die Zürcher in Führung. Das alles innert 24 Sekunden. Der SCB erholt sich aber nach dem Mitteldrittel, das der ZSC dominiert (15:1 Schüsse…), wieder und kommt durch Notnagel Maxime Macenauer zum 2:2. Weitere Treffer fallen nicht mehr. So fällt die Entscheidung im Penaltyschiessen. Dabei scheinen die Lions dank einer 2:0-Führung zum dritten Mal in Folge in dieser Disziplin zu gewinnen. Doch Justin Krueger und Maxim Noreau behalten die Nerven und versenken eiskalt. Und mit seinem zweiten Treffer wird Noreau dann zum Matchwinner. Der SCB holt sich den Sieg, dem ZSC bleibt als Trost die Rückeroberung der Tabellenführung.

Der Beste: Maxim Noreau (Bern). Zweimal trifft der Kanadier mit tollen Moves seine beiden Penaltys.

Die Pflaume: David Rundblad (ZSC Lions). Der Schwede ist fehlerhaft im Spiel. Und sein Penalty? Desolat.

Statistik: Fünf Siege feierten die ZSC Lions zuletzt. Damit ist jetzt Schluss. Die Serie reisst mit Berns drittem Erfolg hintereinander.

Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker.