Harry Kreis kommt immer auf leisen Sohlen. Nie schwingt er sich an der Liane vom Baum und trommelt sich dann laut brüllend auf die Brust. Das wusste man beim EVZ, als man Kreis unter Vertrag nahm. Trotzdem wird jetzt im Dunstkreis der Mannschaft ein resoluteres Auftreten des Cheftrainers verlangt. Erstaunlich.

Nachdem der EVZ von Lugano nach vier Runden hart auf die Bretter geschickt wurde, reagierte der strategisch aufstrebende Klub mit einer sonderbaren Säuberungswelle: Erwischt hats den stilsicheren Abwehrstrategen Daniel Sondell und Dario Bürgler, ein Scharfschütze mit temporärer Ladehemmung. Paradoxerweise griff Lugano sofort zu, als die beiden in Zug ihre Entlassungspapiere in die Hand gedrückt bekamen.

Der wichtigste Transfer ist Raphael Diaz. Er sorgt aber auch für Stirnrunzeln: Diaz spielte in den letzten drei Jahren nur noch sporadisch in der NHL. Wie tief sind die Spuren dieses Kriechgangs? Diaz ist ungefähr so raffiniert und in etwa so robust wie Sondell, der das beste Powerplay der Liga orchestrierte.

Skurril: Tim Ramholt wurde nach Kloten abgeschoben und durch Timo Helbling ersetzt, aber der dumbe Schläger Morant hat seinen Platz behalten. Punkto Qualität hat sich die Abwehr deshalb kaum verbessert, aber man spart einen Ausländerplatz. Davon profitiert die Vorwärtsbewegung: Klingberg und McIntyre springen für den gewitzten Bouchard in die Bresche, der seine Schläger in die Ecke stellte.

Insgesamt ist der EVZ nun deutlich robuster, der geforderte Einzug in den Halbfinal soll also mit der Brechstange erreicht werden. Aber reicht dafür die mentale Härte?

Mit dem Stadion, der Nachwuchsakademie und dem NLB-Projekt hat der EVZ die Weichen gestellt. Brotlose Kunst, wenn die Profimannschaft nicht mit Erfolgen Akzente setzt.

Fragen an die Strategen: Ist Reto Suri nun ein Führungsspieler oder ein Mitläufer? Ist Josh Holden schon zu alt für grosse Sprünge, wenn er im Frühjahr 2017 mit 39 den roten Pass erhält? Und wann sprudelt wieder mal ein Leistungsträger aus der Nachwuchs-Pipeline?

BLICK-Tipp: Rang 6.