BLICK präsentiert das Sixpack der NLA-Runde :  Übernimmt Leuenberger am Montag in Biel?

Die Resultate:

Ambri – Lausanne 3:2

Biel – Lugano 3:1

Kloten – Zug 0:7

Servette – Bern 3:4

SCL Tigers – Davos 2:1

Der Beste: Carl Klingberg (Zug). Der schwedische Flügel verdoppelt mit dem Hattrick in Kloten seinen Saison-Output. Kaum hat EVZ-Sportchef Reto Kläy angedroht, einen fünften Ausländer zu holen, steigert sich das Ausländer-Quartett.

Die Pflaume: René Back (Kloten). Der routinierte Verteidiger ist strafenanfällig, unsicher und pomadig vor dem eigenen Tor.

Der Trainer: Übernimmt Lars Leuenberger am Montag beim EHC Biel? Sportchef Martin Steinegger empfahl ihn dem Verwaltungsrat. Dieser gab grünes Licht. Nun müssen mit dem SCB-Meistertrainer die Vertragskonditionen ausgehandelt werden. Dabei geht es auch um die Vertragsdauer. Denn Biel möchte notfalls den Kontrakt Ende Saison wieder auflösen können. Auch in Ambri hofft man auf Leuenberger – wohl vergeblich. Beim Sieg gegen Lausanne wird Noch-Trainer Hans Kossmann Sportchef Ivano Zanatta als Aufpasser zur Seite gestellt. «Ein Sieg löst noch nicht alle Probleme», sagt Boss Filippo Lombardi aber hinterher.

Die Zahl: 7 der letzten 9 Spiele – inklusive Cup und Champions League – hat der HC Lugano nun schon verloren. Die Tessiner haben zwar Verletzungssorgen. Trotzdem wirds für Trainer Doug Shedden immer ungemütlicher.

Die Szene: 50 Minuten sind gespielt, als Servette-Goalie Robert Mayer schon geschlagen ist. Doch Verteidiger Daniel Vukovic klärt mit der Hand in höchster Not. Der Puck ist zwar wohl hinter der Torlinie. Doch auf dem Video ist das nicht zu sehen. So entgeht Berns Ryan Lasch ein Treffer. Der SCB gewinnt aber doch noch und ist jetzt Leader.

Der Dank: Selten wurde ein entlassener Trainer so gefeiert wie Kevin Schläpfer in der Tissot-Arena. Vor dem ersten Bully erheben sich die Zuschauer von ihren Sitzen, spenden Applaus. Auf der «Tribune Sud» entfalten die Fans ein Spruchband: «15 Johr Kampf, Liideschaft und Ehrgiz für Verein und Region! Merci Hockey-Gott!» Und immer wieder hallen Kevin-Schläpfer-Rufe durchs Stadion. Der Baselbieter erfährt zuhause im Kreise seiner Liebsten davon, ist gerührt. «Wow! Hammer. Ich bin überwältigt», so Schläpfer.