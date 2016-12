BLICK präsentiert das Sixpack der NLA-Runde :  210 Minuten! Strafen-Wahn legt die Liga lahm

Der Beste: Simon Moser (Bern). Seit Wochen auf höchstem Level. Unwiderstehlich, robust, treffsicher.

Die Pflaume: Jonathan Mercier (Servette). Leistet seiner bereits angeschlagenen Mannschaft mit einem unverzeihlichen Fehlpass einen Bärendienst. Nach Mosers 4:1 ist die Partie entschieden.

Das Versagen: Lugano kann beim Stand von 3:2 während vier Minuten am Stück im 3. Drittel in doppelter Überzahl die Entscheidung suchen. Doch die Tessiner können Lausannes Goalie Cristobal Huet nicht überwinden. Das rächt sich: Lausanne dreht in der Endphase das Spiel.

Die Szene: Da wollen die Schiris härter durchgreifen, pfeifen alle Kleinigkeiten und übersehen dabei das gröbste Foul. Als Daniel Steiner für Fribourg trifft, schlägt ihm Patrick Thoresen des Stock voll ins Gesicht. Blutüberströmt verlässt Steiner das Eis. Wehrli/Dipietro lassen Thoresen ungestraft weiterspielen.

Die Zahl: 64 Strafminuten bei Servette – Bern. In einem für diese beiden Teams harmlosen Spiel lassen die Schiedsrichter der von den Klubs verordneten verschärften Regelauslegung freien Lauf. Insgesamt werden in den sechs Partien 210 Strafminuten verteilt. Kein gutes Rezept: Kein Rhythmus, keine Spannung, nur Powerplays.

Das schlechte Timing: Brendan Shinnimin (25) gab Anfang Woche der Klubführung der SCL Tigers seinen Wunsch bekannt, den Vertrag auflösen und eine Chance in der KHL suchen zu wollen. Weil er unzufrieden ist über seinen seltenen Einsätze und das nicht vorhandene Vertrauen des Trainers. Bitter: Im Dienstagsspiel gegen Lausanne wäre Shinnimin für die Aufstellung vorgesehen gewesen. Auch bitter: Für den Spengler Cup hatte der Stürmer vom Team Canada kein Aufgebot erhalten.