Wie viele Kalorien haben die leichteren gefüllten Eier?

1 Portion (262g): 145 statt 440 Kalorien (Durchschnittlicher Tagesbedarf bei einer Gewichtsreduktion Frau: 1600 kcal / Mann: 2000 kcal)

So werden Kalorien gespart

Saurer Halbrahm und Magerquark statt Mayonnaise.

Zubereitungszeit

30 Minuten

Zutaten für 2 Portionen

2 Stk. Eier

1 EL Magerquark, nature

1 KL Senf, mittelscharf (Thomy)

1 EL Saurer Halbrahm

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

1/2 Stk. Zwiebeln, roh

1/2 Bund Schnittlauch, frisch

1 Stk. Karotten, roh

100 g Romanescu, roh

80 g Kefen, roh oder tiefgekühlt

2 Stk. Radieschen, roh

1 dl Gemüsebouillon, zubereitet

30 g Chicorée, weiss, roh

30 g Nüsslisalat, roh

30 g Lollosalat, roh

Zubereitung

Die Eier 10–12 Minuten kochen, kalt abschrecken, schälen und längs halbieren. Das Eigelb mit einem Teelöffel herausheben, fein hacken und mit Quark, Halbrahm, Senf und den Gewürzen gut vermischen. Zwiebel und Schnittlauch sehr fein hacken und unterrühren. Die Eimasse in einen Spritzsack mit Sterntülle füllen und in die Eihälften spritzen.

Für das Salatbett die Karotten schälen, in Scheiben schneiden und mit Romanesco-Röschen und Kefen in der Gemüsebouillon bissfest kochen. Das Gemüse lauwarm mit einer Salatsauce nach Wahl vermischen. Die Radieschen waschen, in Scheiben schneiden und am Schluss zum Salat geben. Zwei Teller mit Blattsalat und dem gekochten Gemüse auslegen und die gefüllten Eier darauf anrichten.