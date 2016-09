TV-Moderatorin im 5. Monat schwanger :  Christa Rigozzi erwartet Zwillinge!

Sie ist in froher Erwartung – und das gleich doppelt! «Es sind Zwillinge», sagt Christa Rigozzi (33) exklusiv zu BLICK. «Mein Mann und ich könnten nicht glücklicher sein. Wir sind unendlich dankbar für diese ab­soluten Wunschkinder!»

Moderatorin Rigozzi und Giovanni «Gio» Marchese (38) sind seit sechs Jahren verheiratet, ein Paar sind sie schon seit ihrer Jugend. Vor drei Jahren bauten sie in Monte Carasso TI eine Traumvilla, nur einen Steinwurf von Christas Elternhaus entfernt. Damals sagte sie, dass sie nicht erst mit 40 Jahren Kinder bekommen wolle. «Aber ich denke, als Frau werde ich den richtigen Moment spüren.» Dieser Moment ist nun gekommen!

Gerüchte über eine Schwangerschaft gab es schon vor ein paar Wochen, als das Paar Ferien in den USA machte und Christa fleissig Bilder auf Facebook stellte. Wie sie im Pool planschte oder am Strand entlangbummelte. Anfragen dazu liess Christa unbeantwortet, was die Gerüchte nur noch mehr anheizte.

Eine Familie sei schon immer ihr Traum gewesen, sagt die einstige Schönheitskönigin. «Und dieser Traum geht nun in Erfüllung.» Gio habe sich erst vor kurzem als Innendekorateur selbständig gemacht. Da sie nun beide selbständig arbeiten, können sie sich zu gleichen Teilen der Familie widmen. Dass sie gleich mit Zwillingen schwanger sei, habe sie völlig überrascht. «Doppelt so gross ist jetzt unsere Freude!»

Ob Christa im Januar 2017 Mädchen oder Buben – oder sogar beides – zur Welt bringt, weiss das Paar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. «Es spielt für uns aber auch keine Rolle», sagt die Miss Schweiz 2006. «Hauptsache ist, dass unsere beiden Kinder gesund sind.» Sie verspüre ganz viel Lebensfreude und Energie, ergänzt sie weiter.

«Diese Babys sind die Krönung unserer langen und glücklichen Beziehung», so Christa Rigozzi.