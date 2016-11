Soul-Legende Chaka Khan (63) verrät ihr Beauty-Geheimnis :  Glatt dank Wasser und Seife

Mit ihrer Stimme könnte sie das Eis zum Schmelzen bringen: Chaka Khan (63). Die Königin des Funk und Soul freut sich riesig auf ihren Auftritt im Februar bei Art on Ice in Zürich, Lausanne und Davos GR. Schlittschuh laufen muss sie dazu nicht können. «Ich bin zum Singen da!», sagt sie mit ihrer unverkennbaren Stimme. Mit ihren Songs wird sie den Eiskunstläufern einheizen. Etwa mit «Ain’t Nobody», einem der grössten Disco-Hits aller Zeiten. Ein Song, den sie noch immer liebt: «Aus irgendeinem Grund wird er nie alt.»

Ähnlich wie Chaka Khan – denn ihr Gesicht strahlt fast faltenfrei. Ihr Schönheitsgeheimnis? «Nur Wasser und Seife. Ich bin von Gott mit guten Genen gesegnet. Dafür bin ich sehr dankbar», meint sie bescheiden. Das Alter spiele für sie keine Rolle: «Ich fühle mich eigentlich immer gleich alt. Nur das Reisen und die Zeitverschiebung sind etwas beschwerlicher geworden.»

In die Schweiz kommt die Sängerin besonders gerne, in bester Erinnerung ist ihr Montreux VD. Nicht nur, weil sie mehrmals am Jazz-Festival aufgetreten ist. «Ich habe fast ein ganzes Jahr hier verbracht, um eine CD aufzunehmen», erinnert sie sich. Die Schweiz sei perfekt. «Da kann kein anderes Land auf der ganzen Welt mithalten», schwärmt sie und ist überzeugt: «Darum sind die Schweizer auch so zufrieden und freundlich.»