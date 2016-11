Komiker Peach Weber veröffentlicht Kinderbuch :  «Zwerg Stolperli ist mein Held»

Seit 40 Jahren bringt er die Schweiz zum Lachen, gehört dank Programmen wie «Gägsgüsi», «Gigelisuppe» und «Peachfideel» zu den erfolgreichsten Komikern der Schweiz.

Mit «Zwerg Stolperli» veröffentlicht Peach Weber (64) nun sein erstes Kinderbuch. «Eigentlich wollte ich mir ein ruhiges Jahr gönnen», sagt er. «Aber dann wurde mir das Nichtstun doch ein bisschen zu langweilig.»

Stolperli, Schloofmützli und Alleswüsserli

Webers Kinderbuch handelt von Zwerg Stolperli, der mit seinen Brüdern Schloofmützli und Alleswüsserli in einem kleinen Haus im Wald lebt. Da Stolperli dauernd über Büsche und Wurzeln purzelt, macht er sich auf die Suche nach jemandem, der ihn von seiner Tollpatschigkeit befreien könnte.

Zuerst trifft er auf Glückspilzli, dann auf Pechvögeli und einen wütenden Bienenschwarm. Schliesslich begegnet er der Fee Amandalina, die ihm mit ihrer Zauberkraft helfen möchte. Da sie aber noch in der ersten Klasse der Zauberschule ist, funktionieren ihre Tricks noch nicht ganz reibungslos.

Die Geschichte mit Happy End sei bewusst sehr altmodisch erzählt, erklärt der Autor. «Von diesen pseudomodernen Kinderbüchern gibt es sonst doch schon genug», findet er. Zwerg Stolperli sei ein Held: «Auch wenn er dauernd hinfällt, so steht er immer wieder auf.»

Etwas Schlaues für die Kleinen

Mit dem Buch geht für den ehemaligen Primarlehrer ein Traum in Erfüllung. «Ich habe schon lange an einem solchen Projekt herumstudiert, aber bisher hat die Umsetzung immer geharzt.» Und wenn etwas harze, lasse er in der Regel lieber die Finger davon. Mit dem Illustrator René Lehner (61) habe er 2015 den perfekten Partner gefunden. «Plötzlich ging alles ruckzuck.»

«Zwerg Stolperli» erscheint Mitte November im Eigenverlag. Weber ist sich bewusst, dass er das Rad nicht neu erfunden habe. «Es gibt 100'000 Kinderbücher, jedes Tierchen ist bereits hundertfach gezeichnet, jede Geschichte erzählt worden», sagt Weber. Trotzdem erhofft er sich, einigen Familien Freude bereiten zu können.

«Ich bin froh, dass mir auf meine alten Tage noch etwas Schlaues für die Kleinen eingefallen ist», freut sich der Komiker.