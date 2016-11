Karen Fleischmann spielt im Clip zu «Breitenrain» :  Ich bin Florian Asts Prügelopfer

Tränen laufen ihr über die Wange. Sie hat eine Wunde an der Schläfe. Ihre Lippe blutet. Im kalten und blass-gräulichen Videoclip zum neuen Song «Breitenrain» von Florian Ast (41) verkörpert die schöne Zürcherin Karen Fleischmann (32) ein Opfer von häuslicher Gewalt. «Sag, hat er dich geschlagen?», fragt Ast in diesem ernsten Song.

Die Rolle sei eine Herausforderung gewesen. «Ich habe das Glück, dass ich so etwas selbst noch nie erlebt habe», erklärt Fleischmann BLICK. Trotzdem kenne jeder das Gefühl von Trauer und Wut. «Im Schauspiel lernt man diese Emotionen abzurufen.» Die Schauspielerin, die auch als Model und Moderatorin arbeitet, konnte sich am Drehtag trotzdem gut in die Stimmung des Clips versetzen. «Es war kalt und grau.» Das habe die Schwere des Themas unterstützt.

Karen Fleischmann will Mut machen

Eigentlich ist Fleischmann mehr in der Fashion- und Werbewelt zu Hause. «Ich bin überrascht, dass das aus mir herauskommt. Es hat sich echt angefühlt.» Seit zehn Jahren steht die schöne Schweizerin, die eine KV-Lehre absolvierte, vor der Kamera. Und findet gerade die Vielseitigkeit das Aufregende an ihrem Beruf.

Fleischmann will den Opfern häuslicher Gewalt Mut machen, sich nicht zu verstecken. «Ich will zeigen, dass man nicht den Mund halten darf!» Sie selbst ist seit zwei Jahren vergeben. «In sehr guten Händen», wie sie glücklich sagt.