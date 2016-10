Der Büezer-Rocker zeigt seine Meitschi :  Göläs grösste Hits

Er habe endlich sein Glück gefunden, freut sich Gölä. «Und über dieses Glück musste ich einfach ein paar Lieder schreiben.»

Auf der am nächsten Freitag erscheinenden Mundart-CD «Stärne» widmet der Berner Sänger gleich drei Titel seiner Gattin Heidi: «Du bisch aus für mi, sit i di ha gseh u sit du Ja gseit hesch zu mir», singt er in «Dr glich Ring am Finger». Oder: «Du hesch mis Härz feschtgnaglet. Das louft dir nie meh dervo.»

Im Lied «Mir beidi» schwärmt er: «Das mit üs isch viu grösser aus aues wos je het gäh ... Gäge Sturm vo dr Zyt hei mir zäme u löh üs das nümm la näh.» Es gebe so viele Lieder über kaputte Beziehungen und Trennungen, erklärt der Rocker. Deshalb habe er mal was anderes machen wollen: «Darüber singen, wie es ist, wenn man glücklich liebt und verheiratet ist.»

«Ich bin dankbar»

Er fühle sich momentan sehr wohl in seinem Leben, sagt Gölä. «Ich bin dankbar dafür, dass ich jemanden gefunden habe, der mich so liebt, wie ich bin. Und umgekehrt genauso.» Lachend ergänzt er: «Das hoffe ich wenigstens.»

Vier Jahre sind er und Heidi nun schon verheiratet. Gölä hat die Verkäuferin im Dezember 2011 an der Coop-Kasse in Wimmis BE kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick, erinnert er sich. Heute haben die beiden zwei Kinder: Leslie (21/2) und Nikki (31/2). Im Booklet der CD zeigt der Musiker neben Handy-Bildern von Heidi erstmals auch Fotos von ihnen und gibt so einen intimen Einblick in sein Familienleben. Die ältere Tochter käme mehr nach ihm, sagt Gölä, die jüngere sei mehr wie die Mutter. Aus früheren Beziehungen hat der Berner Oberländer schon zwei Söhne: Mike (19) und Lenny (13). Sie leben bei ihren Müttern.

Als Vater sei er heute präsenter als er es bei den Buben sein konnte, gesteht Gölä. «In jungen Jahren war ich oft weg, ich gab mehr Konzerte, musste mit der Musik viel mehr arbeiten als jetzt und war auch getriebener.»

Bei der Erziehung sei er konsequent. «Kinder müssen früh lernen, dass im Leben nichts selbstverständlich ist», so Gölä. Er oder Heidi würden den Meitschi sicher nicht hinterherrennen, um ihnen das Kinderzimmer aufzuräumen. Es sei wichtig, Kinder zu ordentlichen und verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen. «Wie sonst können wir ­Eltern von ihnen erwarten, dass sie später einmal auf eigenen Beinen stehen?»

Die neue CD versteht Gölä vor allem als Werk für seine Fans und als ­Geschenk an sich selbst, gewidmet ist sie aber ­seiner Familie, betont er. Die Familienplanung sei nun abgeschlossen. «Aber bei den Frauen weiss man nie so genau, was sie morgen fühlen», fügt er augenzwinkernd an.