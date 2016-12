Darum fehlte der SVP-Nationalrat im Parlament :  Köppel feierte mit Kirk Douglas

Weil mehrere Nationalräte ihrer Parteien fehlten, vergeigten SVP und FDP am Donnerstag eine Abstimmung im Nationalrat. Das Bundesgesetz zum «Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall» wurde gegen ihren Willen knapp angenommen.

Unter den Abwesenden war laut SonntagsBlick SVP-Nationalrat Roger Köppel (51). Er war auf dem Weg in die USA. «Anders als manche Kollegen im Bundeshaus bin ich kein Berufspolitiker, sondern ein Unternehmer und Journalist im freien Markt», begründete Köppel sein Fehlen im Parlament.

Bei Kirk Douglas in der ersten Reihe

Nun ist klar, warum Köppel den Nationalrat schwänzte. Er flog nach Los Angeles und feierte am Freitag mit Hollywood-Legende Kirk Douglas dessen 100. Geburtstag. Köppel sass zusammen mit dem Basler Filmproduzenten Arthur Cohn direkt hinter dem Jubilar.

Kirk Douglas ist der Letzte, der Hollywoods goldene Zeiten der 30er- und 40er-Jahre miterlebt hat. Der Held aus dem Historiendrama «Spartacus» feierte seinen 100. Geburtstag mit einer Riesenparty. Sohn Michael (72) und Schwiegertochter Catherine Zeta-Jones (47) haben die grosse Feier in Beverly Hills organisiert. «Ich weiss nur, dass 200 Freunde und Familienmitglieder mit dabei sind», sagte Kirk Douglas im Vorfeld. Seine Bedingung war einzig, dass die Party schon am Nachmittag stattfindet, da er gerne früh zu Bett gehe.

Der russische Immigrant (richtiger Name: Issur Danielowitsch) wird oft um Rat gefragt, wie man ein langes und gesundes Leben führt. Dann zuckt er immer nur mit den Schultern: «Ich weiss es nicht. Ich glaube nur, dass ich dazu bestimmt war, noch hier zu sein. Ich habe einen Hubschrauber-Absturz und einen Schlaganfall überlebt. Das hiess für mich, dass ich noch mehr Gutes in der Welt tun sollte, ehe ich sie verlasse.»

Deshalb gründete er eine Wohltätigkeitsorganisation, mit der er unter anderem obdachlose Frauen, ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles und ein Pflegeheim für alzheimerkranke Schauspieler mit Millionen unterstützt: «Ich fand es immer sehr egoistisch zu geben», witzelt Douglas über seine Grosszügigkeit, «weil man sich danach so gut fühlt.»

Am glücklichsten ist Kirk Douglas aber, dass er noch immer seine Ehefrau Anne (97) an seiner Seite weiss. «Mit ihr führe ich seit 63 Jahren eine wundervolle Ehe», schwärmt er. Mit der gebürtigen Deutschen pflegt er seit Jahrzehnten ein Ritual: «Wir führen jeden Abend vor dem Einschlafen ein Gespräch über alles, was in uns vorgeht. Ich bin überzeugt, dass dieser innige Austausch ein Grund dafür ist, warum ich bis jetzt alles überlebt habe.»

Was Roger Köppel dem Jubilar für Glückwünsche überbracht hat, ist noch nicht bekannt. Köppel war bislang nicht zu erreichen.