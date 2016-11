Neues «Virtual Reality»-Video Mit dem Hilfswerk «Smiling Gecko» in Kambodscha

Blick besucht den Hannes Schmid in Kambodscha. Dort hat der Schweizer Fotokünstler sein Hilfswerk «Smiling Gecko» aufgebaut und verhilft notleidenden Menschen zu einem Leben weg von den Slums. Das 360-Grad-Video gibt in einen Einblick in dieses wunderschöne, aber bettelarme Land.