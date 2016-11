Fux über Sex :  «Soll ich eine Shemale ausprobieren?»

Ich (34) habe eine junge Familie, bin glücklich und liebe meine Frau. Trotzdem überlege ich mir seit langem, ob ich eine Shemale oder Transsexuelle ausprobieren soll. Wäre das Betrug? Ich würde das niemals meiner Frau sagen. Ich glaube nicht, dass das gut wäre. Toni

Lieber Toni

Deine Wortwahl tönt so, als würdest du Transfrauen und Shemales als Ware betrachten, die du unverbindlich austesten könntest. Und als würde eine Grenzüberschreitung mit ihnen in Bezug auf das Treueverständnis in deiner Beziehung irgendwie nicht zählen. So als ob eine Shemale oder Transsexuelle kein richtiger Mensch wäre und die Sexualität, die man mit ihnen teilt, keine Bedeutung hätte.

Leider teilen noch immer sehr viele Menschen diese Doppelmoral, besonders, wenn es um Bezahlsex geht. Damit werden nicht nur die entsprechenden Menschen abgewertet. Die Frage der Treue wird auch zu einer Art juristischem Kniff, bei dem man nur ein Schlupfloch in den allgemeinem Geschäftsbedingungen zu finden braucht, um mit einem Verhalten durchzukommen, von dem man eigentlich schon weiss, dass es nicht o.k. ist.

Es wäre spannend zu wissen, ob du auch unsicher wärst, wenn du vorhättest, mit einer biologischen Frau zu schlafen. Ich vermute nicht. Davon abgesehen sagt dir dein moralischer Kompass ja schon sehr klar, dass dein Vorhaben nicht in Ordnung ist, weil du siehst, dass du deiner Frau nichts davon erzählen könntest.

Bei diesen Ausführungen geht es nicht darum, dich in die Pfanne zu hauen. Sondern darum, dass du deine Einstellung prüfst. Monogam zu leben, kann eine Herausforderung sein, und sexuelle Wünsche zurückzustecken, auch. Aber Entscheidungen, die krasse Konsequenzen haben können, werden nicht besser, wenn man sich heikle Dinge zurechtbiegt, damit sie einem ins Konzept passen.