Fux über Sex :  «Soll ich eine Affäre anfangen?»

Ich (37) bin seit ein paar Jahren verheiratet. Meine Frau ist schön, lieb und lustig. Sie ist meine beste Freundin und eine tolle Geliebte. Unsere Beziehung ist super und eigentlich haben wir alles. Trotzdem habe ich mich in eine Arbeitskollegin verliebt und sie sich wohl auch in mich. Wir verbringen viel Zeit zusammen, und am Weihnachtsessen hat sie mich unter Alkohol immer wieder umarmt und auch auf die Wange geküsst. Ich hätte gern eine Affäre mit ihr, obwohl ich mir bewusst bin, was das für Konsequenzen haben kann. Daniel

Lieber Daniel

Den Wert einer Langzeitbeziehung gegenüber einer heissen Affäre abzuschätzen, ist schwierig. Von der Affäre bekommt man einen Cocktail grosser Emotionen und sexueller Erregung serviert, während die Kernbeziehung das traute Zuhause symbolisiert.

Den Wert von Stabilität zu beziffern, schaffen die meisten Leute erst, wenn sie weg ist. Stell dir vor, du könntest heute Abend nicht mehr nach Hause, oder es läge plötzlich ein Schatten über allem, was dir lieb ist. Denn wer selbst betrügt, vergiftet das eigene Vertrauen gleich mit.

Wer sich verliebt, sieht sich oft als machtloses Opfer des Schicksals. Das mag insofern stimmen, als dass man sich auch trotz des grossartigsten Partners verlieben kann. Seitensprünge sind aber kein Schicksal. Sie basieren auf Entscheidungen. Ihr habt eure Annäherung schon ziemlich weit kommen lassen. Schau nochmals hin: Was hast du zu verlieren? Was kannst du gewinnen? Und wie lange würden dich diese Dinge jeweils glücklich machen?

Es geht nicht darum, Monogamie zu glorifizieren. Sie bedeutet Verzicht und ist auch keine Garantie für Glück. Affären sind das aber genauso wenig. Verliebtheit und Verlockungen können vorbeigehen, wenn man sie nicht weiter befeuert. Die Frage ist also, wie wichtig dir deine Kernbeziehung wirklich ist.