Caroline Fux über Sex

Mein Mann (33) und ich (32) führen seit zehn Jahren eine tolle Beziehung. Er ist ein wunderbarer Mensch und bietet mir alles, was ich brauche. Seit etwas mehr als einem Jahr sind wir Eltern. Seither kann ich ihm wenig Nähe bieten, weil ich abends schlicht zu erschöpft bin. Leider gibt es diesen Arbeitskollegen, mit dem ich mir das sehr gut vorstellen könnte. Ich weiss, dass er auch Interesse an mir hat. Wenn wir Kontakt haben, habe ich solche Schmetterlinge im Bauch und versinke regelmässig in Tagträumen. Ich hoffe inständig, dass ich nie in eine Situation gerate, wo ich einen Fehler machen könnte, den ich nachher abgrundtief bereue. Clarissa

Liebe Clarissa

Selbst die tollste Beziehung der Welt verhindert nicht, dass Lust auf andere aufkommen kann. Und das muss sie auch nicht unbedingt. Es ist normal, auch andere Menschen sexuell spannend zu finden. Sexualität lebt unter anderem vom Unbekannten, und das bietet eine Langzeitbeziehung nicht mehr einfach so.

Als relativ frisch gebackene Eltern steht ihr noch besonders stark vor der Herausforderung, in eurem Alltag Platz zu schaffen, um euch einander in den Rollen von Liebhaberin und Liebhaber zu zeigen und nicht nur als fürsorglicher Papa und Mama.

Unter diesen Umständen jemandem hinterherzuträumen, ist nachvollziehbar. Eines musst du dir aber klipp und klar bewusst sein: Du bist verantwortlich für das, was du tust. Es geht also nicht darum, zu hoffen, das nichts passiert, sondern dich zu fragen, ob du auch die kleinen, harmlosen Schritte stoppen kannst und willst, wenn du auf einen Betrug zusteuerst.

Wenn du deine Sexualität nur noch ausserhalb deiner Beziehung auslebst, und sei es nur gedanklich, schwächst du deine Beziehung. Dort wird Sex nicht als Selbstläufer passieren, sondern als Resultat eurer Investitionen.