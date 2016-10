Caroline Fux über Sex: Was tun wen ich zu feucht bin beim Sex?

Ich (30) werde immer sehr schnell und sehr stark feucht. Ich weiss, dass das eigentlich etwas Positives sein sollte, aber es geht so weit, dass ich meinen Freund kaum mehr spüre und er mich auch nicht. Ein Orgasmus ist so unmöglich für beide. Wir versuchen andere Stellungen und Praktiken und haben so Spass, aber es ist dennoch etwas frustrierend, weil Geschlechtsverkehr so schlicht nicht wirklich Spass macht. Desi

Liebe Desi

Frauen, die darunter leiden, dass sie sehr schnell und sehr stark feucht werden, werden oft mit der Aussage abgespiesen, dass eine intensive sogenannte Lubrikation doch etwas Tolles sei und ein Zeichen, dass alles bestens funktioniere. Das mag zu gewissen Teilen auch stimmen und es ist wichtig, körperliche Eigenheiten nicht sofort als etwas Negatives abzutun. Aber eine wohlwollende Einstellung allein behebt den Leidensdruck nur selten.

Eine sogenannte Hyperlubrikation, also ein äusserst starkes Feuchtwerden, zu beeinflussen, ist leider meist knifflig. Zuerst muss man sich auf die Suche nach möglichen Ursachen machen. Manche Frauen berichten, dass sie unter hormonellen Verhütungsmitteln eine massiv verstärkte Lubrikation beobachten. Bei vielen Betroffenen fehlt aber ein Vergleichswert, weil sie wie du während ihrer ganzen sexuellen Geschichte hormonell verhütet haben.

Du kannst mit deiner Gynäkologin einen Pillenwechsel besprechen oder auf nicht hormonelle Verhütungsmittel umsteigen. Bitte plane so einen Umstieg sorgfältig. Andere Betroffene setzen auf Alternativmedizin. Eine Erfolgsgarantie gibt es aber für kein Verfahren.

Eine weitere Option ist eine körperzentrierte Sexualtherapie, bei der du und dein Freund lernen, eure Empfindungsfähigkeit zu schulen, um aus den anatomischen Gegebenheiten lustvoll das Beste zu machen.