Leser fragen, Schriftsteller Thomas Meyer antwortet :  Wie kriege ich sie zur Therapie?

Zu instabilen Menschen gehört erstens die Überzeugung, es sei alles in Ordnung mit ihnen, und zweitens ein Partner, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sie aus ihrer Misere zu erretten. Was also aussieht wie eine schlimme Fügung, ist vielmehr ein perfekt funktionierendes System.

Zur Person Der Zürcher Schriftsteller Thomas Meyer beobachtet seine Mitmenschen seit nunmehr 41 Jahren. Das ist denen nicht immer recht. Haben auch Sie Fragen an ihn? magazin@sonntagsblick.ch, Betreff: «Meyer»

Viele Menschen machen in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen. Sie werden vernachlässigt oder überbehütet, seelisch misshandelt oder körperlich missbraucht – und stolpern mit schweren seelischen Schäden in ein Leben, in dem sie ständig wiederholen, was sie von früher kennen. Es ist nicht möglich, mit ihnen eine stabile Beziehung zu führen, denn sie haben zu sich selbst keine. Immer wieder reissen sie Menschen an ihrer Seite in den Abgrund, damit sie dort nicht einsam sind – um ihnen dann empört vorzuwerfen, sie hätten sie in die Hölle gestossen.

Solange Sie da sind, wird diese Frau nie eine Therapie machen. Wozu auch? Sie hat ja in Ihnen einen persönlichen und kostenlosen Notfallpsychiater. Fragen Sie sich also besser: Warum bleiben Sie bei jemandem, der unglücklich ist und Sie unglücklich macht? Warum glauben Sie, zur Rettung dieses Menschen berufen zu sein, obwohl Sie nicht dazu qualifiziert sind und auch keinerlei Erfolge vorweisen können? Warum verschwenden Sie Ihre Lebenszeit an ein Projekt, das täglich von neuem scheitert? Warum sind Sie so fasziniert vom Leiden Ihrer Partnerin, dass es zu Ihrem Hobby geworden ist? Und warum gönnen Sie sich keine gesunde Beziehung?

Genau genommen stehen Sie der Heilung Ihrer Partnerin im Weg. Sie muss, um auf eigenen Beinen stehen zu können, aus Ihrem wohlmeinenden Unterstützungsgriff befreit werden. Wenn Sie diese Frau achten und lieben, lassen Sie sie also los, und zwar noch heute. Ihr Motiv ist nicht halb so edel, wie Sie glauben.