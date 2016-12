Weit verbreitet und doch falsch ist die Meinung, dass Tiefkühlgemüse ungesund ist und frischer Ware das Wasser nicht reichen kann. Doch Tiefkühlgemüse ist reich an Vitaminen, fettarm und stammt häufig aus einheimischer Produktion.

Oftmals hat vermeintlich frisches Gemüse schon einen weiten Weg zurückgelegt, wenn es bei uns im Kühlschrank landet. So ist es frisch geerntet in die Lagerhalle/den Grossmarkt gereist, von da aus in den Supermarkt und schliesslich zur Zieldestination, ins Haus des Konsumenten gekommen. Auf diesem Weg gehen jedoch viele licht- und hitzeempfindliche Vitamine bereits verloren.

Weshalb bietet Tiefkühlgemüse eine gute Alternative?

Beim Tiefkühlgemüse können wichtige Vitamine dadurch erhalten bleiben, dass es direkt nach der Ernte mit Wasser und Dampf blanchiert und mittels Schnellgefrierverfahren eingefroren wird. So werden Vitamine nicht nur geschont, sondern auch konserviert. Ausserdem werden Mikroorganismen in ihrem Wachstum gestört, wodurch sich die Haltbarkeit verlängert, Geschmack und Konsistenz bewahrt werden. Am besten tragen Sie das Gemüse jeweils in einer Isoliertasche nach Hause – so wird die Kühlkette nicht unterbrochen und das Tiefkühlgemüse bleibt qualitativ hochwertig.

Einziger Minuspunkt: Bezüglich der Ökobilanz schneidet saisonales und frisches Gemüse noch immer besser ab.