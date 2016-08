Vergessen Sie Diäten! :  Mit dem Tellermodell nehmen Sie richtig ab

Von Ananas bis FDH: Einseitige Diäten stressen den Körper

Je strikter eine Diät ist, desto mehr wird der Körper gefordert. So ist der Organismus grossem Stress ausgesetzt, wenn es beispielsweise durch eine einseitige Ernährung zu einem Nährstoffmangel kommt. Dies ist vor allem bei Ein-Lebensmittel-Diäten wie der Ananas-Diät der Fall. Schlapp sind Abnehmwillige auch dann, wenn ihnen Vitamine, Mineralstoffe oder Eiweiss fehlen. Durch eine verringerte Gesamtenergiezufuhr kann ausserdem die Muskelaktivität abnehmen, was wiederum zu Müdigkeit führt.

Auch mit der FDH- sprich Friss-die-Hälfte-Diät ist es nicht getan. Wer ungesund und unausgewogen isst, der isst auch mit der Hälfte weniger weiterhin so – und, vor allem wenn man die Vitamine, Mineralstoffe sowie die Nahrungsfasern betrachtet, deutlich zu wenig. Und obendrauf hat der Diätwillige dabei nichts gelernt und wird bald aufgrund von zu grossem Hunger wieder in alte Muster fallen.

Auch wenn Sie die Kalorieneinnahme reduzieren, sollten Sie sich um eine gesunde und ausgewogene Ernährung bemühen, um schlechte Laune, Müdigkeit und andere Nebenwirkungen zu vermeiden.

Tellermodell: So nimmt man ausgewogen ab

Essen Sie also clever und so, dass es Ihnen schmeckt, aber ausgewogen! Ein gutes Hilfsmittel bietet hier das Tellermodell, womit Sie die Kalorien besser im Griff halten, länger satt bleiben und automatisch eine breitere Anzahl wichtiger Nährstoffe aufnehmen. Die Faustregel für Abnehmwillige: Füllen Sie die Hälfte des Tellers mit Salat und/oder Gemüse. Schöpfen Sie in ein weiteres Viertel Eiweisslieferanten wie Fleisch, Fisch, Tofu oder Ähnliches. Das verbleibende Viertel ist für Kohlenhydrat-Beilagen wie Reis, Kartoffeln, Teigwaren oder Brot reserviert.

Wenn Sie sich grundsätzlich daran orientieren und dazu noch für genügend Bewegung sorgen, dann ist zwischendurch auch mal ein Besuch beim Fast Food Restaurant oder eine Extraportion Schokolade völlig ok.

