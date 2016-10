Figur-Fallen bei Fit mit BLICK: So viele Kalorien hat ein Eiersandwich

Wie viele Kalorien hat ein Eiersandwich?

350 Kalorien (Durchschnittlicher Tagesbedarf bei einer Gewichtsreduktion Frau: 1600 kcal / Mann: 2000 kcal)

Dickmacher-Gefahr: Mittel

Als Mittag- oder Abendessen und mit einem ausgiebigen Blatt- oder Gemüsesalat kombiniert eine ideale Mahlzeit, die sättigt, aber die Kalorien im Rahmen hält. Wer den Teller mit mehreren Eier-Sandwiches füllt oder die fehlende Gemüseportion durch deftige Salate, Desserts oder Snacks ersetzt, der schiesst Kalorienmässig aber über das Ziel hinaus.

So kann man Kalorien sparen

Kalorienmässig gibt es hier nicht besonders viel einzusparen. Tartar- oder Mayonnaise können zu einem Teil mit Magerquark ersetzt werden. Ansonsten Qualität insgesamt beachten und nach Möglichkeit Vollkornbrot wählen und das Sandwich mit anderen Lebensmitteln geschickt zu einem ausgewogenen Menü machen.

Tipp zum Abnehmen

Auch wenn das Essen kalorientechnisch nicht sehr ins Gewicht fällt: Bewegung schadet nie! Also, Schuhe an und raus in den Herbst!