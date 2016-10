Figur-Fallen bei Fit mit BLICK: So viele Kalorien hat Bier

Wie viele Kalorien hat ein Spezli (Bier hell, 4.8 Vol.%)?

125 Kalorien (Durchschnittlicher Tagesbedarf bei einer Gewichtsreduktion Frau: 1600 kcal / Mann: 2000 kcal)

Dickmacher-Gefahr: Mittel

Mit Mass genossen, birgt Bier sicher keine Dickmachergefahr. An den derzeit anstehenden Oktoberfesten, wo der «Gerstensaft» wie Wasser getrunken wird, sieht dies natürlich anders aus. Geht man davon aus, dass im Schnitt mindestens 2 Mass, also 2 Liter Bier getrunken werden, ist dies von den Kalorien her bereits schon eine gute Hauptmahlzeit, die damit abgedeckt wird.

So kann man Kalorien sparen

Alkohol hat mit 7 kcal pro 100 ml fast gleich viele Kalorien wie Fett (9 Kalorien). Viel einsparen lässt sich somit bei alkoholischen Getränken nicht, zumal er unabhängig von der Menge die Fettverbrennung hemmt. Sparen kann man also nur, wenn man Alkohol in Massen statt in Massen konsumiert.

Tipp zum Abnehmen

Hat man doch einmal das eine oder andere Bierchen zu viel getrunken, bieten sich ein paar Extrarunden Sport an. Oder man achtet darauf, dass man im Vorfeld – oder im Nachhinein – zwei oder dreimal nur leichte Mahlzeiten zu sich nimmt.