Carbonara oder Napoli? :  Bei Spaghetti entscheidet die Zubereitung

Die Tage sind kühler und am Abend wird's schneller wieder dunkel. Da bekommen viele Lust auf deftiges Essen das gut schmeckt und wohlig wärmt.

Aber auch da gibt es grosse Unterschiede in der Kalorienbilanz, jedoch aber nicht in Bezug auf den Geschmack! Natürlich gehen Spaghetti Carbonara verglichen mit Spaghetti Napoli in eine andere geschmackliche Richtung, aber lecker sind Sie doch beide! Insbesondere wenn man daran denkt, dass Spaghetti Napoli einiges weniger Kalorien liefern und erst noch mind. eine der 3 empfohlenen Portionen Gemüse pro Tag abdeckt.

1 Portion = 310g Kcal/Portion Fett/Portion Spaghetti Carbonara ca. 580 ca. 29g Spaghetti Napoli (inkl. Reibkäse 10g) ca. 360 ca. 7g Gespart: ca. 220 kcal ca. 22g Fett