Komiker macht Ernst: Ingo Appelt hat geheiratet

Komiker Ingo Appelt (49) hat nach zehn Jahren Beziehung seine Freundin Sonja Guha-Thakurta (34) geheiratet. Den Antrag machte er ihr vor einem Jahr, im vergangenen Juni gaben sie sich nun heimlich in Las Vegas das Ja-Wort. «Nur zwei Freunde und meine Schwiegereltern waren dabei. Mit denen muss man sich schliesslich gut stellen. Es war die lustigste Hochzeit, auf der ich je war!», sagt er zur «Bild».

Die Sache hat aber einen Haken: In Deutschland gilt die Ehe noch nicht. «Seit Monaten wollen wir unsere Ehe in Berlin anerkennen lassen, bekommen aber keinen Termin im Bürgeramt!» Dazu kommt, dass Appelt der Ehering nicht passt: «Ich will ihn aber nicht mehr abnehmen. Deshalb trage ich ihn nicht links wie meine Frau, sondern rechts. Da ist der Finger dicker.» Den Namen seiner Fast-Frau will er übrigens nicht annehmen, obwohl ihr das gefallen würde. «Aber dann müssten wir ja alle Tour-Plakate ändern lassen», meint er.