Brisante Gerüchte um Ex-Miss Dominique Rinderknecht :  Lesben-Affäre mit ModelTamy Glauser

Es ist das brisanteste Liebesgerücht des Jahres: Miss Schweiz 2013 Dominique Rinderknecht (27) und ihre Freundin, das androgyne Topmodel Tamy Glauser (31) sollen ein Paar sein. Seit Wochen knutschen und fummeln sich die beiden gemäss

Augenzeugen gemeinsam durch die Zürcher Clubs, machen für sich die Nacht zum Tag. «Ich habe sie im Kaufleuten vor allen anderen wild küssend gesehen. Sie haben keine Anstalten gemacht, ihre heisse Zuneigung füreinander geheim zu halten», sagt ein Bekannter der blonden Zürcherin. Er will die beiden schon vor Wochen so innig gesehen haben: «Dominique und Tamy wirkten sehr verliebt, haben auch ständig Händchen gehalten.» Er ist bei weitem nicht der Einzige, der das ungleiche Paar beim Austauschen von Intimitäten in der Öffentlichkeit beobachtet hat.

Ein weiterer Clubgast des Mascotte am Zürcher Bellevue beschreibt die gleiche Liebesszene. Eine, die sich auch im Club Gonzo vor kurzem zugetragen haben soll.

«Sie sind ganz normal unter den anderen Gästen, küssen sich, streicheln sich, halten sich eng umarmt.

In der Zürcher Szene ist es ein offenes Geheimnis, dass die beiden ein Liebespaar sind.» Brisant: Die Liaison zwischen der ehemaligen Miss Schweiz und der Bernerin, die schon für Givenchy, Jean Paul Gaultier und Vivienne Westwood modelte, soll bereits in der Zeit am Laufen gewesen sein, als Dominique offiziell noch mit ihrer grossen Liebe Goek Gürsoy (36) zusammen war. Umso überraschender kam die Trennung nach sechs Beziehungsjahren per Medienmitteilung Anfang September.

Ob Tamy der Trennungsgrund ist? Weder Dominique noch ihr Management noch Tamy wollten sich bis Redak­tionsschluss zur lesbischen ­Affäre äussern.

Manchmal sagen heisse Küsse mehr als alle Worte.