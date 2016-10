Mit Seegras gegen CO2-Kühe: Seegras verhindert Methan-Ausstoss

Kühe sind wahre CO2-Schleudern. Sie stossen Methangas in rauen Mengen aus und tragen so wesentlich zum Klimawandel bei. In der Landwirtschaft Australiens gehen 13 Prozent der Klimagase aufs Konto der Wiederkäuer.

Ein kanadischer Bauer hat laut einem Bericht der «NZZ» herausgefunden, dass Kühe, die am Strand angespültes Seegras frassen, massiv weniger Methan ausscheiden. Ausserdem seien die Wiederkäuer gesünder und würden auch schneller wachsen.

Australische Forscher kamen nun zum Schluss, dass bereits zwei Prozent Seegras der Sorte Asparagopsis taxiformis im Futter reiche, um den Ausstoss von Methangas bei Kühen um 98 Prozent zu reduzieren.

Seegras wird vielerorts kommerziell angebaut. Um aber nur schon um 10 Prozent der 28 Millionen australischen Kühe mit diesem Seegras zu versorgen, würden 300'000 Tonnen davon benötigt. (hoa)