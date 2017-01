Wegen Palmöl-Krebsrisiko :  Italo-Coop stoppt Nutella-Verkauf

Das ist bitter für Liebhaber des Brotaufstrichs Nutella: Ein Inhaltsstoff könnte möglicherweise Krebs verursachen. Italiens grösste Supermarktkette Coop hat nun den Verkauf von Nutella gestoppt.

Sie reagiert damit auf eine Studie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die im vergangenen Jahr vor einem Krebsrisiko durch Palmöl warnte, wie «BBC» berichtete.

Ein Schock für die Lebensmittelindustrie. Das umstrittene Palmöl ist nicht nur in Süssigkeiten, Backwaren, Glace und Margarine enthalten, sondern auch etwa in Lippenstiften und Waschmitteln. Die Konzerne sind nun gezwungen, ihre Rezepturen umzustellen. So soll etwa Teigwarenproduzent Barilla bereits Palmöl aus seinen Produkten verbannt haben.

Ferrero will nicht umstellen

Für Ferrero ist eine Umstellung allerdings schwierig: Der Konzern nutzt Palmöl in hohen Dosen für Nutella, das dadurch cremig wird und seinen Glanz erhält. Und das soll so bleiben: «Wenn wir Nutella ohne Palmöl herstellen würden, würden wir einen schlechteren Ersatz für das echte Produkt produzieren, das wäre ein Schritt zurück», sagte Ferrero-Einkaufsleiter Vincenzo Tapella gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Was tut also Ferrero? Statt Geld für Alternativen auszugeben, pumpt der Konzern Millionen ins Marketing und startet eine breit angelegte Werbekampagne. In Fernsehspots wirbt das Unternehmen für Palmöl und versichert, dass das vom Konzern verwendete Produkt sicher sei, «weil es aus frisch gepressten Früchten gewonnen und bei kontrollierten Temperaturen verarbeitet wird».

Keine gefährlichen Stoffe in Nutella?

Laut Reuters setzt Ferrero bei der Produktion zudem auf ein Verfahren mit niedrigeren Temperaturen, damit das Öl keine krebserregenden Stoffe entwickelt. Sie hätten «Hunderttausende von Tests» auf unerwünschte Stoffe bei dem von ihm verwendeten Palmöl und den fertigen Produkten gemacht, liess Ferrero verlauten.

Zwar verwenden auch andere Lebensmittelkonzerne wie Unilever und Nestlé Palmöl in ihren Produkten, aber kaum einer fährt so starke Geschütze auf, um den Einsatz von Palmöl zu verteidigen.