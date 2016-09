Trotz rekordtiefer Hypozinsen Mieten, nicht kaufen!

Wer in Zürich eine 4,5-Zimmerwohnung kaufen will, muss über 36 Jahre Geld zur Seite legen. In Genf dauert es noch länger. Eine exklusive Auswertung für BLICK ergibt, dass die Miete in den meisten Fällen sinnvoller ist als der Kauf.