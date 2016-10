Nach 40 Jahren soll Erika Baumer (70) auf einmal 15 Prozent mehr für ihre Zusatzversicherung zahlen :  «Wir Älteren werden in die Armut getrieben»

Dieser Vermittler rechnet anders

Alle Jahre wieder klingelt das Telefon. Am anderen Ende: Vermittler, die einen zum Krankenkassenwechsel überreden wollen. Nur sind oft die Einzigen, die davon profitieren, die Vermittler selbst. Sie sacken Provisionen ein.

Richard Lüdi (50) will das ändern. Dafür hat er die «Interessengemeinschaft Schweizer Versicherter» (IGSV) gegründet. Der Name ist zwar irreführend, da es sich nicht um einen Verein, sondern um eine gewinnorientierte Firma handelt. Gleichwohl verspricht Lüdi eine Transparenzoffensive, wie die «Aargauer Zeitung» berichtete.

Wie andere Versicherungsmakler berät Lüdi Kunden, ob und wie ein Kassenwechsel Sinn macht. Aber bei der Abrechnung lässt er sich in die Bücher blicken. Kommt es zum Wechsel, schlüsselt er seine Provision auf und bezieht daraus sein Honorar für die Beratung. Der Rest lande beim Kunden, verspricht er.

Die Offensive schmeckt offenbar nicht jedem Vermittler. In der Szene gilt er gar als Nestbeschmutzer, wie Lüdi selber sagt. «Ich wurde mehrfach anonym ­angerufen und aufgefordert, mit meinem Projekt aufzuhören», sagt er. Dabei wolle er nur einen fairen Ansatz in eine verrufene Branche bringen.

200 bis 300 Millionen Franken schütten Krankenkassen jährlich an Provisionen aus. Deren Verteilung ist nebulös. Klar ist nur eines: Am Ende profitieren die Vermittler. Richard Lüdi weiss: «Mit Tricks und cleverer Beratung schafft man es, Laien zwischen den Krankenkassen herumzuschieben und so abzukassieren.»