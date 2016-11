Illegale Fragen in den meisten Formularen für Wohnungsbewerbungen :  Ihr Vermieter weiss zu viel über Sie!

Datenschutzgesetz

Welche Fragen okay sind und welche nicht

Heimatort, genaue Nationalität, Konfession, Zivilstand, Musikinstrument und Kontaktpersonen beim Arbeitgeber. Die meisten Verwaltungen fragen standardmässig nach diesen Informationen. Erlaubt ist dies aber nur in Ausnahmefällen. Meist sind die Fragen illegal. Grund: Sie sind für die «Auswahl geeigneter Mieter nach objektiven Kriterien» nicht relevant. Das schreibt die Eidgenössische Datenschutzkommission in einem Merkblatt. Ob ein Mieter Schweizer oder Ausländer ist, dürfen die Vermieter dagegen wissen. Auch in welche Lohnkategorie er fällt und ob er in den letzten zwei Jahren betrieben wurde.