SBB verkaufen jetzt Bitcoin: Kryptowährung am Billetautomaten

Die SBB gehen mit der Zeit. Ab dem 11. November kann man an allen Billett-Automaten der Bundesbahnen Bitcoin kaufen. «Die SBB testet während zwei Jahren, ob für den Verkauf der digitalen Währung Bitcoin in der Schweiz ein Markt besteht», heisst es in einer Medienmitteilung.

Das Angebot ist zusammen mit dem Zuger Unternehmen Sweepay entstanden.

Künftig kann man Bitcoin im Wert von 20 bis 500 Franken am SBB-Automaten kaufen. Vorausgesetzt ist ein Smartphone mit Schweizer Handy-Nummer, um die Kryptowährung speichern zu können. Maximal kann man 5000 Franken pro Jahr beziehen.

Die SBB haben von der Finanzmarktaufsicht (Finma) ganz klare Vorgaben erhalten. «Die Rückverfolgbarkeit ist sicher gestellt», sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig.

Der Schritt der SBB bringt Bitcoin in die ganze Schweiz. Das könnte der elektronischen Währung ein Wachstumsschub bescheren. Bisher konnte man nur an ein paar dutzend Orten Bitcoin gegen Bargeld kaufen. (bam)