Beliebteste Campingplätze Europas :  Die Schweiz ist nur einmal unter den Top 100

Europas Camper haben entschieden: Die fünf beliebtesten Zelt- und Trailerplätze stehen in Österreich, Italien und Deutschland. Die Schweiz kommt erst im Mittelfeld auf Platz 38. Das besagt eine neue Auswertung des grössten Branchenportals im deutschsprachigen Raum. Laut Camping.info wurden dank Gästeempfehlungen mehr als 23'000 europäische Campingplätze bewertet und daraus die Top-100 abgeleitet.

Wie bereits im Vorjahr kommt der beste Schweizer Campingplatz aus Eschenz TG. Der Camping Hüttenberg verbesserte sich auf Platz 38. Im Vorjahr belegte er noch Rang 46, im 2015 sogar nur Platz 86. Am und auf dem 60'000 Quadratmeter grossen Areal unweit des Bodensees befinden sich neben 360 Stellplätzen auch zahlreiche Mietunterkünfte.

Der Campingplatz wurde 1965 eröffnet und ist mittlerweile in der dritten Generation im Besitz der Familie Meier. Sie habe im letzten Jahr in die Vergrösserung des Poolbereiches und in die Modernisierung des Stellplatzbereiches investiert, schreibt das Branchenportal in einer Mitteilung.

Erster Rang geht nach Österreich

Mit Platz eins ausgezeichnet: Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer im Salzburger Pinzgau, gefolgt von der italienischen Ferienanlage Camping Marina di Venezia und von Komfortcamping Schlosshof in Südtirol. Auf den Plätzen 4 und 5 die beiden deutschen Camping-Anlagen LuxOase im Sächsischen Kleinröhrsdorf und Hopfensee im Bayrischen Füssen.

«Camping Grubhof im Salzburger Pinzgau überzeugt seit Jahren mit hervorragenden Gästebewertungen und war bereits in den letzten zwei Jahren unter den Top 10 vertreten», schreibt Camping.info weiter. Es sei ein perfekter Ort für Naturferien. «Die traumhafte Lage am Fluss, die modernen Wellness- und Sanitäreinrichtungen und die grossen Stellplätze überzeugen die Gäste.»

Der Camping.Info Award, der 2017 bereits zum sechsten Mal als Publikumspreis vergeben wird, zählt laut dem Branchenportal zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auszeichnung sei die Zufriedenheit von 58'139 registrierten Campinggästen, die insgesamt 112'591 Bewertungen auf Camping.Info abgegeben haben. (uro)