Crash in Zürich :  Bentley schubst Tram vom Gleis

Beim Pelikanplatz in Zürich ist es zu einer Kollision zwischen einem Bentley und einem Tram gekommen – dieses ist daraufhin entgleist. Die Person am Steuer wurde leicht verletzt, berichtet die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage.

Das Tram fuhr um 11.17 Uhr vom Stauffacher in Richtung Paradeplatz, als es an der Kreuzung Pelikanplatz mit einem Auto zusammenstiess. Das Tram entgleiste und steht bis zu vier Meter neben der Spur, wie die Verkehrsbetriebe Zürich auf Anfrage erklärten.

Es handelt sich um ein Tram der Linie 2, der Unfall ereignete sich zwischen den Haltestellen Stauffacher und Paradeplatz. Gemäss Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) ist der Trambetrieb in diesem Streckenabschnitt für eine unbestimmte Dauer in beide Richtungen gesperrt. Die Linien 2 und 9 verkehren zwischen Stauffacher und Paradeplatz in beiden Richtungen über Bahnhof Selnau - Stockerstrasse. (rey/sda)