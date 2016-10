Schwimmbadkreisel in Fehraltdorf ZH immer wieder bei Unfällen zerstört

Mit Kunstwerken auf Verkehrsinseln ist es so eine Sache: Für die einen bieten sie eine willkommene Abwechslung in der Verkehrsödnis. Die andern fühlen sich empfindlich am Geschmacksnerv getroffen.

In der Zürcher Gemeinde Fehraltorf kann nun jeder über das Schicksal des sogenannten Schwimmbadkreisels mitentscheiden. Hintergrund der Facebook-Umfrage ist der Umstand, dass die Glasskulptur bei Unfällen immer wieder zerstört wird. Wie die Zeitung «Zürcher Oberländer» berichtet, war es nun Anfang September wieder so weit – was für manche als Wahrzeichen Fehraltorfs gilt, stand in Trümmern.

Inzwischen ist der Schwimmbadkreisel komplett verschwunden. Die Umfrage, die über einen allfälligen Wiederaufbau entscheiden soll, wurde am vergangenen Freitag gestartet. «Nach zwei Wochen werden wir die Ergebnisse auswerten», sagt Gemeindeschreiber Marcel Wehrli.

