Passanten in Luzern mit Softgun angeschossen: Polizei ermittelt

In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag hat die Luzerner Polizei drei Meldungen erhalten, wobei Passanten von Unbekannten aus einem Auto heraus angeschossen wurden.

Dabei wurden die drei Opfer mit der Plastikmunition einer Softairgun am Bein, an der Wange und am Hinterkopf getroffen. Sie erlitten zum Teil starke Prellungen. Die mutmasslichen Täter waren mit einem grauen Opel Corsa unterwegs.

Einen der Täter, einen Schweizer (20) aus dem Kanton Luzern, konnte die Polizei dank detaillierten Hinweisen eines Opfers bei sich zu Hause schnappen. In seinem Auto fand die Polizei eine Softairgun und diverse Munition.

Die Luzerner Polizei geht davon aus, dass noch mehr Menschen in der Stadt Luzern angeschossen wurden und bittet diese, sich zu melden. (bih)