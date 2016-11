In flagranti! :  Polizeihund Xando stoppt zwei Einbrecher

Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Luzerner Polizei heute Morgen früh gegen 2.30 Uhr, dass unbekannte Personen in das Restaurant Grüene Bode an der Hochrainstrasse in Kriens LU eingebrochen waren.

Die Polizei hat das Gebäude sofort umstellt, wie diese mitteilt. Die Täter versuchten trotzdem zu fliehen. Doch Polizeihund Xando war schneller. Der achtjährige Schäferhund schnitt den beiden 37 und 40 Jahre alten Männern aus Albanien den Weg ab. So konnten die Polizisten sie festnehmen.

Die Polizei hat bei ihnen Einbruchswerkzeug sichergestellt. Nun führt die Staatsanwaltschaf Luzern eine Untersuchung durch. (nbb)