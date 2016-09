Beim Kite-Surfen in Neukaledonien :  Westschweizer Wirt (†50) stirbt nach Hai-Attacke

Im Waadtländer Dorf Villars (VD) war er einer der bekanntesten Beizer der Region: David Jewell (50) aus der westaustralischen Stadt Fremantle. Jetzt ist der beliebte Australier tot.

Jewell starb kurz nachdem ihn ein Hai während dem Kite-Surfen in Neukaledonien gebissen hatte. Am zweiten Tag von seinem 10-tägigen Surf-Trip attackierte ihn ein Hai, nachdem er in der Nähe des Strandes gestürzt ist.

Wie das neukaledonische Marine-Rettungszentrum schreibt, hat ihn ein grosser Hai in den rechten Oberschenkel gebissen. Die Crew von einem Katamaran verständigte die Seerettung. Doch noch auf dem Weg ins Spital verstarb David Jewell an einem Herzstillstand.

Der ambitionierte Hobby-Sportler war während gut 10 Jahren Koch in der Region, danach öffnete er mehrere Restaurants und Cafés, darunter die Perle «Cookie» im benachbarten Dorf Gryon (VD). Insgesamt wirtete er während 16 Jahren in der Schweiz und etablierte in sechs Lokalen mit viel Erfolg die internationale Küche.