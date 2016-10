TV-Experiment heute Abend auf SRF: So funktioniert «Terror»-Abstimmung

Worum gehts bei «Terror – Ihr Urteil»?

Darf man 164 unschuldige Menschen töten, um 70‘000 zu retten? Durfte der Militärpilot Lars Koch (Florian David Fitz) ein Passagierflugzeug abschiessen, um zu verhindern, dass ein Terrorist dieses auf ein vollbesetztes Fussballstadion stürzen lässt? Ist Lars Koch ein Held oder ein Mörder? Darüber verhandelt die grosse Strafkammer des Schwurgerichts Berlin – Sie als Zuschauer fällen das Urteil.

Was ist das Besondere am Film?

Es handelt sich um ein interaktives TV-Experiment, basierend auf dem Theaterstück «Terror» des deutschen Strafverteidigers und Dramatikers Ferdinand von Schirach. Wie im Original schlüpfen die Zuschauer in die Rolle des Richters und bestimmen über Freispruch oder Verurteilung, über das Schicksal eines Menschen. Ist Lars Koch schuldig oder nicht schuldig? Je nachdem, wie das Publikum urteilt, findet der Film ein anderes Ende.

Was erwartet mich nach dem Urteil?

Jonas Projer diskutiert in seiner anschliessenden Sendung «Arena Spezial» die Entscheidung der Zuschauerinnen und Zuschauer und setzt das Urteil in Bezug zur Wirklichkeit. Er fragt kritisch nach, ob und wie Politik, Militär und Justiz auf ein vergleichbares Szenario vorbereitet sind. Die Gäste:

Chantal Galladé, Nationalrätin SP/ZH

Thomas Hurter, Nationalrat SVP/SH, Militär- und Linienpilot

Josef Lang, Alt Nationalrat Grüne/ZG, Vorstand Gsoa

Philipp Müller, Ständerat FDP/AG

Wie läuft der Abend auf SRF ab?

20.00 Uhr: «Arena Spezial»: Der Auftakt

20.15 Uhr: «Terror» – Die Verhandlung

21.40 Uhr: «Arena Spezial»: Entscheiden Sie!

ca. 21.45 Uhr: «Terror» – Ihr Urteil

ca. 21.50 Uhr: «Arena Spezial»: Die Debatte

(BLICK begleitet das Terror-Theater ab 20 Uhr mit einem Live-Ticker.)

Wie kann ich meine Stimme abgeben?

Per Telefon:

0848 84 65 01 (schuldig)

0848 84 65 02 (nicht schuldig)

oder online unter «www.srf.ch/terror».

Um etwa 21.40 Uhr wird der Richter Sie auffordern, Ihre Stimme abzugeben. Je nach Ausgang der Abstimmung wird eines der beiden alternativen Enden ausgestrahlt. Das Ende variiert dabei je nach Resultat in den jeweiligen Ländern. So kann es sein, dass in der Schweiz ein anderes Ende ausgestrahlt wird als in Österreich oder Deutschland. Wer möchte, kann auch schon während des Films abstimmen. Diese Stimmen zählen jedoch nur als Stimmungsbarometer, für das Abstimmungsresultat werden sie nicht berücksichtigt.