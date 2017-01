Comos Bürgermeister ist sauer :  «Die Schweiz schickt Flüchtlinge mitten in der Nacht zurück!»

Nacht für Nacht marschieren sie los. Ausgerüstet mit Decken, Mänteln und heissem Tee. Freiwillige sammeln in Como (I) Flüchtlinge ein, die nach Mitternacht kein Dach über dem Kopf gefunden haben. Sie bringen die Gestrandeten zum Pfarrhaus von Pater Giusto Della Valle (55) oder versorgen sie vor Ort.

Schuld soll die Tessiner Grenzwacht sein

Schuld an der Misere sei die Tessiner Grenzwacht, sagt Comos Bürgermeister Mario Lucini (58). Er poltert zu Espansione TV: «Die Schweizer halten sich nicht an das Abkommen. Sie schicken aufgegriffene Flüchtlinge mitten in der Nacht zurück, wenn unser Auffangzentrum bereits geschlossen hat.»

Das Containerdorf macht um 22.30 Uhr zu. «Nur für Minderjährige und Frauen mit Kindern öffnen wir schon mal bis Mitternacht», sagt Roberto Bernasconi (65) vom Roten Kreuz. Das Zentrum sei staatlich. Ein Minimum an festen Regeln müsse gelten.

Durchgangslager nicht voll ausgelastet

Dabei ist Comos Durchgangslager nur zu einem Drittel ausgelastet. «Es gibt Flüchtlinge, die wollen gar nicht zu uns, weil sie glauben, hier registriert zu werden», sagt Bernasconi.

Viele der nächtlichen Besucher kämen gar nicht aus Chiasso TI, so Bernasconi. Ein Grossteil der Flüchtlinge stamme mittlerweile aus dem Süden. Der Helfer weiss: «Es hat sich in Como ein Schleppernetz gebildet, das nur abends ihre Leute anliefert.»