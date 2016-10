Rechtsrock in Unterwasser SG Dieser Thai-Koch organisierte das Nazi-Konzert

Er machte die wohl grösste Neonazi-Veranstaltung in der Schweizer Geschichte möglich: Der deutsche Rechtsradikale Matthias Melchner (29). Ein in Rüti ZH wohnhafter Koch und laut der «Südostscheiz» Mitbesitzer des einschlägig bekannten Tattoostudios Barbarossa in Jona SG.